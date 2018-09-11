Небензя заявил о неопровержимых доказательствах подготовки провокации в Сирии

Россия обладает неопровержимыми доказательствами подготовки провокации в Сирии с применением химического оружия, заявил 11 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Провокация противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятна. У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений», — приводит ТАСС слова дипломата с заседания Совбеза ООН по итогам прошедшей в Тегеране встречи лидеров России, Ирана и Турции.

Кроме того, Небензя отметил, что сирийские власти не собираются применять в стране запрещенные вещества, несмотря на обвинения западных государств. По его словам, у властей Сирийской Арабаской Республики нет химического оружия.

«Еще раз просим нас услышать — применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно», — заключил постпред России.

Минобороны РФ еще в августе предупреждало о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.

Сирийская провинция Идлиб — единственный регион страны, где в большом количестве сконцентрированы силы террористов.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии 11 сентября заявили, что по поступившей от жителей Идлиба информации, в регионе начались съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией химического оружия.