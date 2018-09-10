МИД заявил о производстве химоружия террористами в Сирии

Террористы производят химическое оружие в Сирии, кроме собственных возможностей у них имеется материальная и техническая поддержка из-за границы.

Об этом в понедельник, 10 сентября, заявил «РИА Новости» заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

По его словам, за годы войны в Сирии и Ираке поступали данные о захвате боевиками документации научно-технического характера по производству химического оружия. В пример дипломат привел документы, захваченные в специальной библиотеке иракского города Мосул. В распоряжение террористов попадали и документы с химических предприятий.

«Конечно, идет определенная материальная и техническая подпитка и из-за рубежа», — подчеркнул он.

«Замечу лишь, что свои тесные связи с теми же пресловутыми «Белыми касками» западные государства особенно и не скрывают. Они, по сути, открыто финансируют подрывную деятельность этой НПО, оказывают последней логистическую, материально-техническую и иную поддержку», — отметил Сыромолотов.

Также замглавы МИДа рассказал, что террористы воспользовались созданием зоны деэскалации в провинции Идлиб и укрепили там свои позиции. Боевики проводят вылазки против мирного населения Сирии и нападают на пункты базирования российских Вооруженных сил. Российская сторона не может не реагировать на агрессию, заявил дипломат.

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.

2 сентября в сирийском МИДе заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия. МИД РФ заявил о решимости России продолжить борьбу с терроризмом в Сирии.