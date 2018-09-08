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Правозащитники узнали об участии в инсценировке химатаки в Идлибе пленных семей боевиков

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Фото: Global Look Press/Syrian Civil Defence/Exclusivepi
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«Белые каски» планируют задействовать в инсценировке химической атаки в провинции Идлиб пленных членов семей боевиков, решивших примириться с сирийским правительством. Об этом 8 сентября сообщил «РИА Новости» сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

«После подготовки видеотехники будут перевезены из плена семьи «примиренцев» из ИГ (запрещено в РФ. — Ред.) в район поселения Ариха», — уточнил Джамаль.

По информации правозащитников, провокация будет проведена в ближайшее время

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8 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что накануне в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров террористических группировок с участием местных координаторов неправительственной организации «Белые каски». В ходе встречи ими якобы был утвержден сценарий провокации вечером 8 сентября с использованием химического оружия в Идлибе, а сигналом для акции боевиков станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции».

2 сентября в МИД Сирии заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, считающего, что такие действия приведут к эскалации конфликта. Через несколько дней после этого США развернули военные учения на востоке Сирии в ответ на заявления Москвы о том, что в защищенной американскими войсками зоне находятся боевики.

В августе российское Министерство обороны также предупреждало о подготовке США и их союзниками инсценировки химатаки в целях нанесения нового удара по Сирии.

Вашингтон неоднократно подвергал ракетным ударам территорию Сирии после бездоказательного обвинения властей республики в применении химоружия. Обвинения основывались преимущественно на материалах «Белых касок». Ранее Россия уже доказывала постановочный характер якобы имевшей место в сирийской Думе химатаки.

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