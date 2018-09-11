Небензя заявил о недопустимости укрывательства террористов в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о недопустимости укрывательства террористов в Сирийской Арабской Республике.

На заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации дипломат напомнил, что боевики в провинции Идлиб удерживают и используют мирных жителей в качестве живого щита.

«Сосуществование с террористами просто невозможно. Недопустимо выводить их (террористов. — Ред.) из-под удара, ведь это всё — ответвления и разновидности той самой «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), против которой мы все начинали борьбу после терактов 11 сентября 2001 года», — цитирует постпреда России ТАСС.

Небензя также заявил о наличии у Москвы неопровержимых доказательств подготовки противниками Дамаска провокации с применением химического оружия. При этом он в очередной раз подчеркнул, что сирийские власти не собираются применять отравляющие вещества, так как САР обладает подобным арсеналом, ликвидацию которого в 2016 году подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

11 сентября российские военные сообщили, что в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, провинция Идлиб, прошли съемки постановочной провокации с якобы применением правительственными силами химического оружия против мирного населения.

Еще в августе Минобороны РФ предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию. 8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации. В этот же день американские ВВС обстреляли населенный пункт Хаджин запрещенными международной конвенцией фосфорными боеприпасами.