В МИДе заявили о попытках Запада сорвать урегулирование в Сирии

Вашингтон «играет мускулами» перед Москвой и Тегераном на территории Сирии, посылая России и Ирану угрозы и сигналы о шантаже. В целом страны Запада не заинтересованы в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом во вторник, 11 сентября, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Успехи правительства Сирии в освобождении территории страны от очагов терроризма вызывают озабоченность незаинтересованных в этом игроков, сказал он, передает ТАСС.

«Это неприемлемо для тех, кто сейчас видит вновь шанс, чтобы вновь попробовать сорвать процесс нормализации», — отметил дипломат журналистам на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

Россия называет точки, где готовятся провокации, указывает террористические структуры, которые подпитываются США и их союзниками под прикрытием антитеррористической борьбы.

«Увы, все эти предупреждения, сигналы игнорируются, и вновь, и вновь американские коллеги играют мускулами», — цитирует Рябкова «Федеральное агентство новостей».

Накануне МИД заявил, что террористы производят химическое оружие в Сирии, кроме собственных возможностей у них имеется материальная и техническая поддержка из-за границы.

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.