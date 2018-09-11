Прямой эфир

В МИДе заявили о попытках Запада сорвать урегулирование в Сирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон «играет мускулами» перед Москвой и Тегераном на территории Сирии, посылая России и Ирану угрозы и сигналы о шантаже. В целом страны Запада не заинтересованы в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом во вторник, 11 сентября, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что наш призыв будет услышан»
Президенты России, Ирана и Турции обратились к противоборствующим силам в сирийском Идлибе с призывом сложить оружие

Успехи правительства Сирии в освобождении территории страны от очагов терроризма вызывают озабоченность незаинтересованных в этом игроков, сказал он, передает ТАСС.

«Это неприемлемо для тех, кто сейчас видит вновь шанс, чтобы вновь попробовать сорвать процесс нормализации», — отметил дипломат журналистам на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

Россия называет точки, где готовятся провокации, указывает террористические структуры, которые подпитываются США и их союзниками под прикрытием антитеррористической борьбы.

«Увы, все эти предупреждения, сигналы игнорируются, и вновь, и вновь американские коллеги играют мускулами», — цитирует Рябкова «Федеральное агентство новостей».

Накануне МИД заявил, что террористы производят химическое оружие в Сирии, кроме собственных возможностей у них имеется материальная и техническая поддержка из-за границы.

В августе Минобороны России предупредило о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФ запросила заседание СБ ООН по итогам встречи Путина, Эрдогана и Роухани
В Германии назвали ситуацию в Сирии «стратегическим позором» Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017