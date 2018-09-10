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РФ запросила заседание СБ ООН по итогам встречи Путина, Эрдогана и Роухани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия запросила внеочередное заседание Совбеза ООН по итогам встречи президента России Владимира Путина, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани, рассказали 10 сентября в постпредстве России при ООН.

«Наша позиция объясняется тем, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание», — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

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В Тегеране 7 сентября прошла встреча президентов России, Турции и Ирана. Главной темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Большая часть территории этой провинции находится под контролем боевиков.

По данным Минобороны РФ, помимо незаконных вооруженных группировок, в Идлибе базируются террористы, в том числе группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Кроме того, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что боевики готовят провокацию с химоружием, которую Запад использует для нанесения новых ударов по Сирии.

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