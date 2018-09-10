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В Германии назвали ситуацию в Сирии «стратегическим позором» Европы

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Европа не играет в решении сирийского вопроса никакой роли, и это настоящее «стратегическое унижение», утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

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По мнению автора статьи Николаса Буссе, в скором времени правительственные силы Сирии установят полный контроль над территорией республики, и для Европы в этом нет ничего хорошего.

«Правительство Асада отвоюет последний оплот мятежников в Идлибе и вернет контроль над всей Сирией, Россия получит форпост на Ближнем Востоке, а Иран — сухопутный коридор до израильской границы», –– считает журналист.

«А Европа в Сирии уже не играет вообще никакой роли — стратегическое унижение» для стран Евросоюза», –– цитирует его RT.

При этом Буссе полагает, что операция сирийских военных может привести к «всплеску жестокости и страданиям населения», а единственным положительным моментом семи лет противостояния Дамаска с незаконными вооруженными группировками является разгром «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

9 сентября канцлер Германии Ангела Меркель поддержала действия России в Сирии. Она указала на важность предпринимать попытки, чтобы разбить террористов, и отметила необходимость избежать гуманитарной катастрофы, так как боевики в Идлибе пытаются использовать мирных жителей в качестве «живых щитов».

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