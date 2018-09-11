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Российские военные сообщили о съемках постановочной химатаки в Идлибе

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) сообщил, что в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, провинция Идлиб, проходят съемки постановочной провокации с якобы применением правительственными силами химического оружия против мирного населения.

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«Специально для «натуральности» съемок и оперативного сбора «белокасочниками» проб грунта утром в Джиср-эш-Шугур из населенного пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора», — цитирует сообщение военных «РИА Новости».

Сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль подтвердил центру, что утром во вторник, 11 сентября, в город для съемок прибыла группа сотрудников «Белых касок» численностью до 30 человек, а также журналисты нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала ведущего американского СМИ. По его словам, в одно из зернохранилищ в провинции Идлиб были доставлены баллоны с неизвестным газом.

7 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами готовящихся террористами провокаций с химоружием в Сирии. По его словам, подобные инсценировки направлены на то, чтобы под предлогом защиты гражданского населения сначала вывести террористов из-под удара, а затем «нанести урон правительственным войскам».

Такого же мнения придерживается министр иностранных дел САР Валид Муаллем. По его словам, Вашингтон использует химическое оружие в качестве предлога для агрессии против Сирии. Министр уверен, что США «очень легко» имитируют химатаки, поскольку они используют для этого организацию «Белые каски», созданную британскими спецслужбами и финансируемую многими западными странами».

Минобороны России еще в августе предупреждало о подготовке боевиками в Идлибе очередной провокации с химоружием, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию.

8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации. В этот же день ВВС США обстреляли населенный пункт Хаджин запрещенными международной конвенцией фосфорными боеприпасами, что вызвало мощные пожары.

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