Эрдоган назвал возможные риски атаки на Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атака по сирийскому Идлибу грозит гуманитарными рисками, а также может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

При этом Эрдоган призвал международное сообщество принять меры по Идлибу, который является последним центром сирийской оппозиции. Президент подчеркнул, что в противном случае «всему миру придется заплатить», передает «Газета.ру».

В Тегеране 7 сентября прошла встреча президентов России, Турции и Ирана. Главной темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Большая часть территории этой провинции находится под контролем боевиков.

По данным Минобороны РФ, помимо незаконных вооруженных группировок, в Идлибе базируются террористы, в том числе группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Кроме того, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что боевики готовят провокацию с химоружием, которую Запад использует для нанесения новых ударов по Сирии.