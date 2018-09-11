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Эрдоган назвал возможные риски атаки на Идлиб

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атака по сирийскому Идлибу грозит гуманитарными рисками, а также может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

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При этом Эрдоган призвал международное сообщество принять меры по Идлибу, который является последним центром сирийской оппозиции. Президент подчеркнул, что в противном случае «всему миру придется заплатить», передает «Газета.ру».

В Тегеране 7 сентября прошла встреча президентов России, Турции и Ирана. Главной темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Большая часть территории этой провинции находится под контролем боевиков.

По данным Минобороны РФ, помимо незаконных вооруженных группировок, в Идлибе базируются террористы, в том числе группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Кроме того, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отметил, что боевики готовят провокацию с химоружием, которую Запад использует для нанесения новых ударов по Сирии.

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