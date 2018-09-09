Эрдоган не исключил новой встречи с Путиным после визита в Германию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая может состояться после его рабочего визита в Германию. Поездка турецкого лидера в ФРГ запланирована на 27–28 сентября. Об этом 9 сентября пишет газета Yeni Safak.

Эрдоган пообщался с журналистами после того, как вернулся с трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран в Тегеране 7 сентября. Достигнутое на переговорах соглашение по поддержанию прекращения в Сирии огня «очень важно», по словам Эрдогана.

«У нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы МИД, Минобороны и разведки с российской стороной. После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным», — сказал президент Турции.

На саммите президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани приняли совместную декларацию по урегулированию сирийского конфликта мирным путем.

Перед саммитом Путин встретился с Эрдоганом. Переговоры прошли в международном конгресс-центре Тегерана. С российской стороны в мероприятии участвовали глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.