Лавров рассказал о зарубежной «подпитке» боевиков в Идлибе

Террористы в Идлибе — единственном оплоте боевиков в Сирии — получают помощь от зарубежных стран и не хотят идти на перемирие. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 сентября на пленарном заседании Германо-российского форума в Берлине.

«То, что это просто люди, которые засели в Идлибе, как в крепости, и хотят перемирия, это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую они получают каким-то образом из-за рубежа», — цитирует Лаврова агентство «Интерфакс».

По словам главы ведомства, боевики «используют гражданских лиц в качестве живого щита» и полностью подмяли под себя умеренную оппозицию.

«Мы будем подавлять подобные подпольные фабрики [боевиков], которые изготавливают смертоносное оружие», — добавил министр.

Лавров отметил, что на данный момент силы Сирийской Арабской Республики не осуществляют наступления.

Российская сторона будет действовать, исходя из интересов гражданского населения — «создавать гуманитарные коридоры и поощрять локальные замирения с тем, чтобы гражданское население не пострадало».

2 сентября в МИД Сирии заявили о намерении властей освободить Идлиб от террористов. Решение поддержали Иран и Россия.

13 сентября армия САР нанесла удар по боевикам на юге Идлиба. Военным удалось уничтожить группу боевиков, лояльных группировке «Катаиб аль-Изза» на севере провинции Хама, а также ликвидировать три укреппункта «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Позже представить российского МИДа Мария Захарова заявила, что террористы в провинции готовятся к длительной обороне.

Идлиб является последним на территории арабской республики, где сконцентрировано значительное число террористов. В провинции также находится одна из четырех зон деэскалации, за которую отвечает Турция.