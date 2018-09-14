В ФРГ признали роль России в предотвращении гумкатастрофы в Идлибе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб. Об этом 14 сентября пишет немецкое информационное агентство DPA.

«Мы все знаем, что поставлено на карту. Речь идет о предотвращении худшего — новой гуманитарной катастрофы», — сказал он перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, Германия в отличие от РФ не играет важной роли в урегулировании сирийского конфликта.

«Россия играет ключевую роль, и у нас есть ожидания от них. Мы собираемся обсудить это очень открыто друг с другом», — сказал Маас.

Немецкий министр отметил, что Германия готова взять на себя ответственность по восстановлению страны, «если в Сирии будет найдено политическое решение, которое в конце приведет к свободным выборам».

Главы МИД двух стран встретятся 14 сентября в Берлине.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах республики при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. Российская сторона помогает руководству страны восстанавливать инфраструктуру и способствовать возвращению беженцев. Идлиб является последним на территории арабской республики, где сконцентрировано значительное число террористов.