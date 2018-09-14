Прямой эфир

В ФРГ признали роль России в предотвращении гумкатастрофы в Идлибе

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Россия играет ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб. Об этом 14 сентября пишет немецкое информационное агентство DPA.

«Мы все знаем, что поставлено на карту. Речь идет о предотвращении худшего — новой гуманитарной катастрофы», сказал он перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Возможность договориться
Президенты России, Ирана и Турции обратились к противоборствующим силам в сирийском Идлибе с призывом сложить оружие

По его словам, Германия в отличие от РФ не играет важной роли в урегулировании сирийского конфликта.

«Россия играет ключевую роль, и у нас есть ожидания от них. Мы собираемся обсудить это очень открыто друг с другом», — сказал Маас.

Немецкий министр отметил, что Германия готова взять на себя ответственность по восстановлению страны, «если в Сирии будет найдено политическое решение, которое в конце приведет к свободным выборам».

Главы МИД двух стран встретятся 14 сентября в Берлине.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах республики при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. Российская сторона помогает руководству страны восстанавливать инфраструктуру и способствовать возвращению беженцев. Идлиб является последним на территории арабской республики, где сконцентрировано значительное число террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров отказался считать напряженными отношения между Россией и Германией
МИД сообщил о готовности террористов в Идлибе к длительной обороне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017