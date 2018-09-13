МИД сообщил о готовности террористов в Идлибе к длительной обороне

Террористы в сирийской провинции Идлиб готовятся к длительной обороне, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, в этом районе арабской республики отмечается эскалация напряженности. Боевики активно ликвидируют лидеров оппозиционных формирований, готовых сложить оружие, а также планируют наступление на города Алеппо и Хама.

Захарова также отметила, что попытки США отработать в Сирии новый механизм обеспечения мирового господства «ведут мир к краю пропасти». «Суть в создании некой ударной коалиции ведущих западных держав с целью демонстрации силы и настроенности обеспечить военное решение проблем, возникающих в той или иной части мира», — приводит ее слова ТАСС в четверг, 13 сентября.

Дипломат подчеркнула, что происходящему необходимо противостоять самым решительным образом, так как такая линия США подрывает существующий мировой порядок и противоречит уставу ООН.

Ранее в этот же день сообщалось, что сирийская армия нанесла артиллерийский удар по боевикам, нападавшим на мирных граждан на юге провинции Идлиб.

Этот регион является последним на территории арабской республики, где сконцентрировано значительное число террористов. В провинции также находится одна из четырех зон деэскалации, за которую отвечает Турция.