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Путин встретится с Эрдоганом в Сочи

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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В понедельник, 17 сентября, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, встреча лидеров государств состоится в Сочи. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.

Турецкий лидер посетит Россию с рабочим визитом.

«Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования», — уточнила пресс-служба Путина.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что Турция хочет решить проблему сирийского Идлиба «в тесном контакте» с Россией, отмечает «Газета.ру».

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган договорились продолжить контакты.

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