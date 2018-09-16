Путин встретится с Эрдоганом в Сочи
В понедельник, 17 сентября, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, встреча лидеров государств состоится в Сочи. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.
Турецкий лидер посетит Россию с рабочим визитом.
«Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования», — уточнила пресс-служба Путина.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что Турция хочет решить проблему сирийского Идлиба «в тесном контакте» с Россией, отмечает «Газета.ру».
9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган договорились продолжить контакты.