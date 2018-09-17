Корабли НАТО приблизились к Сирии

Боевые корабли тактической группы НАТО подошли ближе к границам Сирии и осуществляют патрулирование в районе Восточного Средиземноморья. Об этом свидетельствуют мониторинговых данные западных морских ресурсов.

В частности, ближе к Сирии подошли фрегаты ВМС Канады HMCS Ville de Quebeс, греческие Elli и флагман военно-морской группы НАТО – HNLMS De Ruyter ВМС Нидерландов.

5 сентября сообщалось, что в Средиземное море вошла атомная подлодка Newport News ВМС США, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк». А спустя неделю курс на Восточное Средиземноморье взял эсминец ВМС США Bulkeley с ракетами «Томагавк».