Более 30 нарушений перемирия зафиксировано в Сирии за минувшие сутки

За минувшие сутки в Сирийской Арабской Республике (САР) зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, случаи стрельбы наблюдались в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Там отметили, что количество провокаций не уменьшается и в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

На сегодняшний день к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединилась 2518 населенных пунктов. О приверженности перемирию заявили 234 вооруженных формирования, передает «РИА Новости».

Вечером 15 сентября сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку военно-воздушных сил Израиля по району международного аэропорта Дамаска. В городе прогремели мощные взрывы, несколько снарядов удалось сбить.