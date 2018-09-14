Израиль завершил программу гуманитарной поддержки Сирии

Армия обороны Израиля завершила пятилетнюю программу по оказанию гуманитарной помощи сирийским гражданам, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Как пишет газета Times of Israel, решение было принято в связи с возвращением пограничного сирийского региона под контроль правительственных войск. Всего за время действия программы медицинскую помощь получили более 11900 человек.

Программа «Добрый сосед» была запущена в 2013 году и действовала в пограничных с Израилем районах Сирии. Раненые сирийцы могли беспрепятственно пересечь границу для получения медицинской помощи, а израильские неправительственные организации снабжали пограничный районы Сирии предметами первой необходимости.

С 2016 граждане Сирии получили возможность проходить лечение, не связанное с травмами от боевых действий, в дневных стационарах на территории Израиля.

В начале августа этого года российские военные обеспечили выход миссии ООН из Сирии к Голанским высотам. С начала военного конфликта в стране в 2011 году пограничные территории на юге Сирии находились под контролем боевиков.