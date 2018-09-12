Госдеп США ответил РФ и Сирии относительно «Белых касок»

Обвинения российских и сирийских властей в отношении организации «Белые каски» необоснованны, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Режим [президента Сирии Башара] Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против «Белых касок» в ходе широкой дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску», — отметила Науэрт в разговоре с журналистами.

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты и мировое сообщество продолжат поддерживать активистов в Сирии.

«Белые каски» — организация, действовавшая на территории Сирии. Активисты утверждали, что преследуют гуманитарные цели, однако их уличали в различного рода провокациях, направленных против действующих властей арабской республики во главе с Башаром Асадом.

8 сентября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о сходке террористов в Идлибе с участием местных координаторов «Белых касок». В ходе встречи, по версии российского ведомства, был утвержден сценарий провокации с использованием химоружия, которая якобы должна состояться вечером следующего дня в Идлибе. В этот же день ВВС США обстреляли населенный пункт Хаджин фосфорными боеприпасами, что вызвало мощные пожары.