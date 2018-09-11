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Небензя рассказал о новых основаниях для угроз Запада атаковать Сирию

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Западная коалиция во главе с Соединенными Штатами нашла новые основания для угроз совершить удар по Сирии. Теперь это возможно не только в случае якобы применения химоружия властями страны, но и при проведении любой операции в провинции Идлиб. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

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По словам постпреда, в адрес Сирии, а также России были высказаны неприкрытые угрозы, которые уже не связаны с предполагаемым применением химического оружия. Также Небензя добавил, что хотел бы услышать о планах коалиции на Сирию, пишет ТАСС.

Постпред посоветовал западным властям не подменять понятия и отметил, что ни о какой военной операции в Идлибе речи не идет, только об антитеррористической. Также он заявил, что пока все высказывания высокопоставленных представителей коалиции не слишком обнадеживающие.

Небензя также заявил о наличии у Москвы неопровержимых доказательств подготовки противниками Дамаска провокации с применением химического оружия. При этом он в очередной раз подчеркнул, что сирийские власти не собираются применять отравляющие вещества, так как САР не обладает подобным арсеналом, его ликвидацию в 2016 году подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

11 сентября российские военные сообщили, что в населенном пункте Джиср-эш-Шугур, провинция Идлиб, прошли съемки постановочной провокации с якобы применением правительственными силами химического оружия против мирного населения.

Еще в августе Минобороны РФ предупредило о готовящейся инсценировке, которую США и их союзники по коалиции используют как предлог для атаки на Сирию. 8 сентября ведомству стало известно о сходке в этой провинции террористов и местных координаторов «Белых касок», в ходе которой они утвердили сценарий провокации. В этот же день американские ВВС обстреляли населенный пункт Хаджин запрещенными международной конвенцией фосфорными боеприпасами.

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