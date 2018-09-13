США призвали Германию к «военной солидарности» в Сирии

Американские власти призвали немецких коллег к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии при новых химических атаках на ее территории. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, подобные действия лучше продемонстрируют политическую поддержку, нежели разговоры, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Также спецпредставитель отметил, что стремление Соединенных Штатов заручиться поддержкой иностранных союзников продиктовано и внутренней политикой, так как для страны важно, чтобы президент мог продемонстрировать помощь других государств.

12 сентября, в ходе выступления в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в военных ударах коалиции западных стран по Сирии могут принять участие вооруженные силы Германии.

7 сентября Меркель впервые поддержала военную миссию России в Сирии по борьбе с террористическими формированиями, в том числе в провинции Идлиб.

В те же дни в немецких СМИ появились данные, что в министерстве обороны Германии прошли консультации по вопросу возможного военного участия страны в ударах по Сирии. Сообщалось, что силы ФРГ присоединились бы к ударам по позициям сирийских военных в случае возможной химической атаки.