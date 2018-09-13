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США призвали Германию к «военной солидарности» в Сирии

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Американские власти призвали немецких коллег к «военной солидарности» в случае нанесения ударов по Сирии при новых химических атаках на ее территории. Об этом заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

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По его словам, подобные действия лучше продемонстрируют политическую поддержку, нежели разговоры, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Также спецпредставитель отметил, что стремление Соединенных Штатов заручиться поддержкой иностранных союзников продиктовано и внутренней политикой, так как для страны важно, чтобы президент мог продемонстрировать помощь других государств.

12 сентября, в ходе выступления в бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в военных ударах коалиции западных стран по Сирии могут принять участие вооруженные силы Германии.

7 сентября Меркель впервые поддержала военную миссию России в Сирии по борьбе с террористическими формированиями, в том числе в провинции Идлиб.

В те же дни в немецких СМИ появились данные, что в министерстве обороны Германии прошли консультации по вопросу возможного военного участия страны в ударах по Сирии. Сообщалось, что силы ФРГ присоединились бы к ударам по позициям сирийских военных в случае возможной химической атаки.

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