Ударная атомная подлодка США вошла в Средиземное море

Атомная подлодка USS Newport News американских ВМС, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», вошла в Средиземное море. Об этом свидетельствуют данные американского портала Strategic Sentinel, занимающегося анализом внешней политики и национальной безопасности.

«Было замечено, как многоцелевая подводная лодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море», –– приводит сообщение портала ТАСС.

Кроме того, на сайте мониторинговой службы Navy Vessels, следящей за перемещениями военных кораблей США, 4 сентября появилась информация, что Newport News покинула Гибралтар и направилась в Средиземное море.

Американские власти пока никак не прокомментировали перемещение подлодки и не анонсировали операций с ее участием.

1 сентября стало известно, что ударная подводная лодка Newport News класса Los Angeles зашла в Гибралтар. В Пентагоне тогда заявили, что это технический визит, который был запланирован заранее.

В марте после захода американской подлодки класса Virginia USS John Warner в Гибралтар и дальнейшего ее перехода в Средиземное море США и их союзники нанесли массированный удар по Сирии.

В конце августа Минобороны РФ предупредило о подготовке Вашингтоном нового удара по сирийской территории.