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Ударная атомная подлодка США подошла к Средиземному морю

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Фото: TASS/Mcs2 Torrey W. Lee
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Ударная многоцелевая атомная подводная лодка Военно-морских сил США News класса Los Angeles подошла к Средиземному морю и зашла в Гибралтар.

Как сообщает местная национальная газета Gibraltar Chronicle, впервые подлодку заметили в регионе 30 августа. В Пентагоне заявили, что это технический, ранее запланированный визит.

Также издание рассказало, что пребывание корабля не прошло даром для региона. 31 августа испанское таможенное судно слишком близко подошло к подлодке и было перехвачено полицией. Местные военные чиновники выясняют все обстоятельства случившегося.

Появившаяся в регионе атомная подводная лодка оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные морские мониторинговые ресурсы.

Это не первый раз, когда на территории Гибралтара появляется военный корабль США. В марте 2018 года ударная атомная подлодка класса Virginia USS John Warner прошла в Средиземное море через Гибралтар, а после совместно с Францией и Великобританией приняла участие в военном ударе по целям в Сирии.

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