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Эсминец ВМС США Bulkeley вошел в Средиземное море

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Фото: commons.wikimedia.org
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Ракетный эсминец ВМС США Bulkeley с крылатыми ракетами «Томагавк» вошел 12 сентября в акваторию Средиземного моря, следует из данных системы международного мониторинга передвижения морских судов.

Теперь ВМС США располагают в Средиземном море 200 «Томагавками» для ударов по Сирии, сообщает «Интерфакс».

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Американский ракетный эсминец взял курс на Восточное Средиземноморье. Корабль входит в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Harry S. Truman. Сам авианосец в настоящее время находится в Атлантике.

5 сентября сообщалось, что в Средиземное море вошла атомная подлодка Newport News ВМС США, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк».

8 сентября в Средиземном море завершились военные учения России, в которых участвовали Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). В них приняли участие 26 кораблей, две подлодки и 34 летательных аппарата.

В рамках маневров 8 сентября корабли ВМФ провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, а 5 сентября стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили 10-часовой полет и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

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