Российские бомбардировщики провели условные пуски ракет в Средиземном море

Стратегические бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических бомбардировщика Ту-160, поднятые с аэродрома Энгельс, успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Самолеты выполнили 10-часовой полет и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям, говорится в сообщении. На отдельных маршрутах полета бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, которые взлетели с аэродрома Хмеймим в Сирии.

В Минобороны подчеркнули, что полеты самолетов прошли по международным правилам и границы других государств нарушены не были.

С 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море проходят совместные учения ВМФ и ВКС России. В маневрах принимают участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата.