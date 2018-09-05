Прямой эфир

Российские бомбардировщики провели условные пуски ракет в Средиземном море

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегические бомбардировщики Ту-160 провели учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических бомбардировщика Ту-160, поднятые с аэродрома Энгельс, успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Самолеты выполнили 10-часовой полет и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям, говорится в сообщении. На отдельных маршрутах полета бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, которые взлетели с аэродрома Хмеймим в Сирии.

В Минобороны подчеркнули, что полеты самолетов прошли по международным правилам и границы других государств нарушены не были.

С 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море проходят совместные учения ВМФ и ВКС России. В маневрах принимают участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США прокомментировали планы России провести учения в Средиземном море
Главком ВМФ рассказал подробности об учениях в Средиземном море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017