Минобороны РФ проведет масштабные учения в Средиземном море

Более 25 кораблей во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» и 30 самолетов примут участие в учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

Маневры будут проводиться в период с 1 по 8 сентября 2018 года, передает «Интерфакс».

Отмечается, что учебные задания выполнят в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.

По плану группировка отработает в Средиземном море комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

Ранее в августе в Минобороны РФ заявили о возможной в ближайшее время провокации с использованием химического оружия в Сирии. При этом Госдеп США объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае такого развития событий. В апреле после постановочной химатаки в сирийской Думе США и их союзники нанесли по территории Сирии ракетные удары в том числе из Средиземного моря.

Ранее стало известно, что с 11 по 15 сентября состоятся учения «Восток-2018». По словам министра обороны Сергея Шойгу, в них примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов.