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На учения «Восток-2018» пригласили военных атташе НАТО

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Министерство обороны России пригласило военных атташе стран Североатлантического блока (НАТО) на военные учения «Восток-2018». Об этом 28 августа заявил исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.
 

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Он добавил, что военно-политический блок намерен тщательно следить за этими учениями и что предложение российской стороны рассматривается.

«Военные атташе государств НАТО в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями», — приводит слова Уайта RT.

Представитель организации заявил, что НАТО рассматривает «Восток-2018» как подготовку России к военным конфликтам. Уайт не назвал количество наблюдателей, которых альянс может отправить на учения Минобороны.

Ранее днем министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в военных учениях «Восток-2018» примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более тысячи самолетов. По словам главы ведомства, эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.

В Кремле подобные учения, как и затраты страны на обороноспособность, назвали необходимыми, оправданными и безальтернативными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил посещения «Восток-2018» главой государства Владимиром Путиным.

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