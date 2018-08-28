В Кремле объяснили необходимость учений «Восток-2018»

Затраты на обороноспособность России, в частности, на военные учения «Восток-2018» оправданы и необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Система социального обеспечения, пенсионная система — это константа госполитики очень важная. Но и обороноспособность страны в нынешней ситуации оправдана, необходима и безальтернативна», — сказал он.

Маневры в рамках учений «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в них примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов.

Он пояснил, что эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.