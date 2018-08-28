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В Кремле объяснили необходимость учений «Восток-2018»

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Фото: ТАСС/Ольга Смольская
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Затраты на обороноспособность России, в частности, на военные учения «Восток-2018» оправданы и  необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Система социального обеспечения, пенсионная система — это константа госполитики очень важная. Но и обороноспособность страны в нынешней ситуации оправдана, необходима и безальтернативна», — сказал он.

Маневры в рамках учений «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в них примут участие 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. 

Он пояснил, что эти учения станут самыми крупными за последние 37 лет.

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