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В Эстонии обвинили Россию в желании разрушить единство ЕС и НАТО

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран считает, что Россия пытается разрушить единство Европейского союза и Североатлантического альянса. Он также считает, что власти республики должны привлекать к этой угрозе внимание западных разведывательных служб. Такое мнение он выразил в интервью газете Postimees.

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«Россия пытается разрушить единство Евросоюза и НАТО. Если этот план удастся, для Эстонии он будет представлять непосредственную угрозу. В интересах безопасности, чтобы кремлевское влияние на наших союзников не оказалось успешным. Мы должны привлекать внимание западных разведок и общественности к этой теме», — сказал он.

По его мнению, российская сторона также заинтересована во вмешательстве в эстонские выборы.

«Россия ищет возможности для того, чтобы влиять на все страны Евросоюза, в том числе на эстонскую политику. В этом смысле эстонские выборы представляют для России интерес», — заявил Марран.

В августе министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления абсурдными и неприемлемыми.

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