США прокомментировали планы России провести учения в Средиземном море

В министерстве обороны США выразили надежду на безопасность и профессионализм в ходе учений российских кораблей в Средиземном море в сентябре. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйтон.

По его словам, ведомство узнало о предстоящих учениях из сообщений СМИ. Также Пэйтон отметил, что военно-морские силы США традиционно присутствуют в Средиземном море и свободно действуют в международных водах, в связи с чем американские власти надеются на профессионализм и безопасность учений в соответствии с международными нормами, пишет «РИА Новости» 31 августа.

Военные учения ВМФ и ВКС России будут проходить в акватории Средиземного моря с 1 по 8 сентября. По информации Минобороны, в них будут задействованы в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.

Ранее в этот же день главком ВМФ Владимир Королев рассказал, что в учениях Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море задействуют две подводные лодки и 34 летательных аппарата.