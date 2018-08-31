Главком ВМФ рассказал подробности об учениях в Средиземном море

В учениях Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море задействуют две подводные лодки и 34 летательных аппарата, сообщил главком ВМФ Владимир Королев.

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата», — рассказал Королев журналистам. Он отметил, что флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов».

По словам главкома ВМФ, корабли и самолеты проведут артиллерийские стрельбы, будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, противодействия пиратству и спасения терпящего бедствие судна.

Военные учения ВМФ и ВКС России будут проходить в акватории Средиземного моря с 1 по 8 сентября. По информации Минобороны, в них будут задействованы в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации.