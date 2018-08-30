Кремль подтвердил связь между учениями РФ в Средиземном море и ситуацией в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил связь между объявленными Россией учениями в Средиземном море и ситуацией в Сирии. Он обратил внимание на то, что обстановка в арабской республике имеет существенный потенциал для осложнения.

«Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Рассадник террористов, который там оказался, не сулит ничего хорошего. Поэтому повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

30 августа стало известно, что более 25 кораблей во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» и 30 самолетов примут участие в учениях Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземноморье в период с 1 по 8 сентября текущего года.