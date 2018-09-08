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В Средиземном море завершились военные учения России

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Фото: пресс-служба Министерства Обороны РФ
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В Средиземном море завершились военные учения России, в которых участвовали Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-космические силы (ВКС). Об этом в субботу, 8 сентября, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

По его словам, это были крупнейшие маневры межвидовой группировки сил. «Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты», — цитирует его «Интерфакс».

Между тем официальный представитель НАТО Оана Лунгеску написала в своем Twitter, что альянс держит ситуацию с развертыванием кораблей ВМФ РФ в Восточном Средиземноморье под контролем.

Первые в истории современной России совместные учения ВМФ и ВКС России стартовали 1 сентября. В них приняли участие 26 кораблей, две подлодки и 34 летательных аппарата. В рамках маневров 8 сентября корабли ВМФ провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, а 5 сентября стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили 10-часовой полет и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

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