Корабли ВМФ России провели учения с глубинными бомбами

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки на учениях в Средиземном море.

Судна ВМФ также поразили учебные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630. Об этом 8 сентября сообщает агентство «РИА Новости».

«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — сказал начальник штаба группировки кораблей, задействованных на учениях, Андрей Солошин

Руководит учениями главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

С 1 по 8 сентября в Средиземном море РФ проводит совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата проводят маневры ракетных стрельб.