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Российские военные отработали ряд задач в рамках учений в Средиземном море

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Фото: IZ.RU
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Силы спецопераций российской армии отработали комплексные задачи в рамках учений в Средиземном море, сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) выполнили переброску сил и средств на различные операционные направления, а также отработали мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования российских кораблей и освобождению заложников. Они также отработали действия экипажей катеров при выполнении боевой задачи в темное и светлое время суток с различными метеоусловиями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Впервые в истории современной России в Средиземноморье проходят учения группировки сил ВМФ и ВКС. В них принимают участие 26 боевых кораблей и судов, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ. Мероприятия завершатся 8 сентября.

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