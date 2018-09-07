Российские военные отработали ряд задач в рамках учений в Средиземном море

Силы спецопераций российской армии отработали комплексные задачи в рамках учений в Средиземном море, сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) выполнили переброску сил и средств на различные операционные направления, а также отработали мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования российских кораблей и освобождению заложников. Они также отработали действия экипажей катеров при выполнении боевой задачи в темное и светлое время суток с различными метеоусловиями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Впервые в истории современной России в Средиземноморье проходят учения группировки сил ВМФ и ВКС. В них принимают участие 26 боевых кораблей и судов, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ. Мероприятия завершатся 8 сентября.