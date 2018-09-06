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Главком ВМФ России рассказал о ходе учений в Средиземном море

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королев прибыл в Сирию и проинспектировал ход совместных учений Воздушно-космических сил (ВКС), флота и военно-морской авиации, которые проходят в Средиземном море.

Он отметил, что в ходе маневров подразделения Минобороны отрабатывают новые способы взаимодействия сил в море.

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«Учение межвидовой группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ проходит в соответствии с планом», –– цитирует его 6 сентября ТАСС.

По словам адмирала, военные успешно выполнили более 50 боевых упражнений, а авиация отработала 15 дозаправок самолетов в воздухе.

Кроме того, были проведены 150 тренировок корабельных боевых расчетов.

«Хочу отметить, что такие маневры проводятся впервые в истории современной России и в них принимают участие современные боевые корабли, суда обеспечения и морская авиация», –– подчеркнул Королев.

5 сентября сообщалось, что стратегические бомбардировщики Ту-160 на учениях в Средиземном море выполнили 10-часовой полет и осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям. Учения ВМФ и ВКС проходят с 1 по 8 сентября. В маневрах принимают участие 26 боевых кораблей и судов, а также 34 летательных аппарата.

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