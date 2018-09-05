МИД указал на антироссийскую направленность предстоящих учений НАТО

Сценарии предстоящих учений НАТО и усиление военной инфраструктуры организации в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии отчетливо свидетельствуют об их антироссийской направленности, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Москва обеспокоена тем, что США и Североатлантический альянс планируют задействовать существующие силы и средства в осенних маневрах у границ РФ, поэтому намерена отслеживать их действия.

«В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий все более напоминают худшие времена «холодной войны», — говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

В министерстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право реагировать на происходящее с целью обеспечения национальной безопасности.

4 сентября глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам свидетельствует о нарастании конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

В начале месяца на военном полигоне под Львовом стартовали международные учения Rapid Trident-2018, в который задействованы 2,3 тыс. военнослужащих из США, Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Грузии, Азербайджана, Молдавии, Турции и Украины.