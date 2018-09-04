Климкин назвал сроки поднятия вопроса о размещении баз НАТО на Украине

Вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят перед вступлением страны в альянс, заявил глава МИДа Украины Павел Климкин.

3 сентября президент Украины Петро Порошенко подал на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в конституцию. В основном законе страны предлагается закрепить стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

При этом в Раде не исключили, что может обсуждаться вопрос о размещении военных баз альянса вместо Черноморского флота России, базирование которого закреплено в конституции Украины.

«Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, поданную президентом, оно касается только одной базы, и там четко это прописано. И второй момент — перед нашим вступлением в НАТО и перед нашим вступлением в ЕС мы будем менять конституцию», — заявил Климкин в понедельник в эфире ICTV.

Среди грядущих изменений Климкин анонсировал прописание в конституции работы Европейского суда и наднациональных полномочий.

«Мы в нашей конституции это пропишем, там естьЕвропейский суд, в систему наших судов он также будет прописан. И там будут прописаны все те вопросы, о которых вы только что вспомнили, то есть это будут достаточно серьезные изменения», — сказал министр.

После смены власти на Украине в результате госпереворота в феврале 2014 года новые власти взяли курс на вступление в НАТО и ЕС. В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Киев определил вступление в НАТО целью внешней политики страны.

В марте Украина получила статус «страны-аспиранта» в альянсе.

13 июля экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна не вступит в НАТО ближайшие 10 лет. Для этого, по словам политика, есть много причин — от коррумпированности киевских властей до неурегулированного конфликта в Донбассе.