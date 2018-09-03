Порошенко внес в раду законопроект о стремлении Украины в ЕС и НАТО‍

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который должен будет закрепить курс страны в ЕС и НАТО. Об этом заявила журналистам представитель украинского лидера в парламенте Ирина Луценко.

Она уточнила, что изменения должны коснуться ст. 85, 102 и 116, а также преамбулы конституции Украины. Кроме того, планируется исключить положения, по которым иностранные государства могут арендовать военные базы на территории страны, сообщает телеканал «112 Украина».

24 августа на военном параде ко Дню независимости Украины Порошенко заявил, что до 4 сентября будет зарегистрирован проект закона о закреплении курса страны на присоединение к ЕС и НАТО. В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который в тот момент находился в Киеве, отметил, что перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс зависят от выполнения государством ряда политических и военных условий.