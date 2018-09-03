Порошенко призвал переименовать улицу героя СССР в честь Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду поддержать инициативу о переименовании одной из улиц Киева в честь американского сенатора Джона Маккейна. Об этом заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета рады в понедельник, 3 сентября.

«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри (советский разведчик, Герой СССР. — Ред.)… в честь сенатора Джона Маккейна», — приводит ее слова «РИА Новости».

Соответствующая петиция о переименовании улицы была зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации 28 августа. По состоянию на 14:40 по мск, документ набрал 403 подписи. Для того чтобы обращение рассмотрели власти, его должны подписать как минимум 10 тыс. человек.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В США политика вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, находился во вьетнамском плену.

Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, которая состоялась в США 1 сентября. Выступая с прощальной речью, глава государства отметил, что сенатор был «настоящим героем Украины».