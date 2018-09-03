Прямой эфир

Порошенко призвал переименовать улицу героя СССР в честь Маккейна

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду поддержать инициативу о переименовании одной из улиц Киева в честь американского сенатора Джона Маккейна. Об этом заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета рады в понедельник, 3 сентября. 

Больное место: смерть Маккейна меняет политический расклад в США
Как реакция Трампа на кончину законодателя может сказаться на выборах в конгресс

«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри (советский разведчик, Герой СССР. — Ред.)… в честь сенатора Джона Маккейна», — приводит ее слова «РИА Новости»

Соответствующая петиция о переименовании улицы была зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации 28 августа. По состоянию на 14:40 по мск, документ набрал 403 подписи. Для того чтобы обращение рассмотрели власти, его должны подписать как минимум 10 тыс. человек.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В США политика вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, находился во вьетнамском плену.

Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, которая состоялась в США 1 сентября. Выступая с прощальной речью, глава государства отметил, что сенатор был «настоящим героем Украины»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко задумал изгнать Черноморский флот РФ из Крыма
Порошенко пообещал не вводить военное положение в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017