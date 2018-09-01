Порошенко назвал Маккейна героем Украины

Президент Украины Петр Порошенко посетил церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. Он назвал американского политика героем Украины.

Как пишет газета «Украинская правда», на траурной церемонии присутствует также мэр Киева Виталий Кличко.

Выступая с прощальной речью, Порошенко отметил, что Маккейн поддерживал украинцев «в критические моменты истории». Президент Украины вспомнил, как сенатор обратился к гражданам страны во время майдана.

«Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины», — заключил политик.

Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни. Похороны политика проходят в Аннаполисе, расположенном неподалеку от Вашингтона. В США политика вспоминают как героя Вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, находился во вьетнамском плену.

Также сенатор запомнится своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа. Многие СМИ отмечают, что политики практически открыто враждовали. Семья Маккейна попросила американского лидера не посещать похороны.