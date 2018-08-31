Грузинская оппозиция предложила назвать улицу в Батуми именем Маккейна

Представители оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» предложили переименовать улицу Лермонтова в городе Батуми в улицу Джона Маккейна.

Инициативу озвучили в пятницу, 31 августа, на заседании батумского горсовета, сообщил «Интерфакс».

Представитель движения Мирдат Камададзе пояснил, что Лермонтов «был офицером царизма и не отличался особой любовью к грузинам». По мнению политика, будет особый смысл именно эту улицу переименовать в честь американского сенатора Маккейна.

Председатель горсовета Батуми Сулико Тебидзе ответил, что решение будет принято после обсуждения с общественностью и специалистами.

Другая оппозиционная партия «Европейская Грузия» заявила, что улицы имени американского сенатора должны появиться в Тбилиси и Кутаиси.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер 25 августа от тяжелой болезни, его похороны состоятся 2 сентября.

Накануне картографический сервис Google Maps поторопился переименовать одно из офисных зданий сената США в Вашингтоне в честь Маккейна до официального распоряжения. 26 августа бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора.