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Грузинская оппозиция предложила назвать улицу в Батуми именем Маккейна

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Представители оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» предложили переименовать улицу Лермонтова в городе Батуми в улицу Джона Маккейна.

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Инициативу озвучили в пятницу, 31 августа, на заседании батумского горсовета, сообщил «Интерфакс».

Представитель движения Мирдат Камададзе пояснил, что Лермонтов «был офицером царизма и не отличался особой любовью к грузинам». По мнению политика, будет особый смысл именно эту улицу переименовать в честь американского сенатора Маккейна.

Председатель горсовета Батуми Сулико Тебидзе ответил, что решение будет принято после обсуждения с общественностью и специалистами.

Другая оппозиционная партия «Европейская Грузия» заявила, что улицы имени американского сенатора должны появиться в Тбилиси и Кутаиси. 

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер 25 августа от тяжелой болезни, его похороны состоятся 2 сентября.

Накануне картографический сервис Google Maps поторопился переименовать одно из офисных зданий сената США в Вашингтоне в честь Маккейна до официального распоряжения. 26 августа бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора.

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