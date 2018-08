Больное место: смерть Маккейна меняет политический расклад в США

Американский политический истеблишмент провожает в последний путь одного из наиболее харизматичных и ярких политиков — Джона Маккейна, героя войны и сенатора с 30-летним стажем. Его место в конгрессе уже в ближайшие дни должен занять его однопартиец из Аризоны, а действия главы государства могут лишить республиканцев контроля на Капитолийском холме. В том, почему уход законодателя из жизни стал частью партийного разлада и как смерть Маккейна может повлиять на расклад политических сил в Вашингтоне, разбирался портал iz.ru.

В последнюю субботу августа в США на 82-м году умер республиканец Джон Маккейн, который в течение последних 30 лет представлял в верхней палате конгресса штат Аризона. Кончина политика, героя войны (в годы конфликта во Вьетнаме он, будучи летчиком штурмовика, был сбит и с 1967 по 1973 год провел во вьетконговском плену) и одного из самых ярых противников Кремля в американской политике последних десятилетий не была совсем неожиданной.

В прошлом году стало известно, что у Маккейна глиболастома — самая агрессивная форма злокачественной опухоли мозга. За два дня до смерти Маккейна его семья объявила, что он не будет более бороться с раком, из-за которого, по сути, не мог принимать участие в работе сената в Вашингтоне.

Уход из жизни политика, всегда до конца гнувшего свою линию, мало кого оставил равнодушным. Экс-президент Джордж Буш-младший назвал Маккейна «патриотом высочайшего порядка» и «слугой народа в лучших традициях» Соединенных Штатов. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вспоминал политика как «солдата и сенатора, американца и сторонника атлантизма», которого будут вспоминать и в Северной Америке, и в Европе за «смелость, характер и твердую поддержку НАТО».

Добрые слова в адрес сенатора нашлись и у его идеологических противников из стана демократов — в заявлениях Джона Керри, Джо Байдена и Хиллари Клинтон «отражалось расположение, с которым они относились к человеку, с которым часто не соглашались, но биография и человеческие черты которого сделали его американским героем», отмечает CNN.

Экс-президент Барак Обама также отметил, что «немногие из нас прошли такую проверку, которую выпало пройти Джону», но «все мы можем стремиться к такой же смелости, которая позволяет поставить высшие цели над личными». Телеканал, кстати, обращает внимание на то, что заявление Обамы «было распространено всего через несколько минут после того, как в субботу вечером было объявлено о кончине Маккейна».

Не вполне ожидаемой оказалась реакция на смерть сенатора со стороны президента Дональда Трампа. Глава государства не стал выпускать какое-то специальное заявление по этому поводу, а ограничился лишь коротким твитом, в котором сообщил о «соболезнованиях и уважении к семье» законодателя.

По данным The Washington Post, окружение Трампа — пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и глава аппарата Джон Келли — убеждали босса в своем обращении назвать Маккейна героем, в том числе с учетом его военного прошлого, однако президент, как это с ним часто бывает, решил по-своему.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!