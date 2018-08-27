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Вдова Маккейна претендует на его место в сенате США

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Фото: Global Look Press/Andreas Gebert
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Кандидатура супруги Джона Маккейна Синди рассматривается на должность сенатора от Аризоны. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к губернатору штата Дагу Дьюси.

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В ближайшее время губернатор должен назначить преемника Маккейна, который в 2016 году был переизбран сенатором на шестилетний срок.

Помимо Синди Маккейн, Дьюси также рассматривает кандидатуры экс-сенатора от Аризоны Джона Кайла и двух бывших членов палаты представителей от штата — Джона Шадегга и Мэтта Салмона.

Назначение преемника Маккейна имеет важное значение для сената, где большинство Республиканской партии держится лишь на одном голосе — 50 против 49, отмечает издание.

Сам губернатор Аризоны — республиканец, поэтому пока партийное большинство не подвергается сомнению, но многое будет зависеть от конкретного выбора Дага Дьюси. Так, он может назначить сторонника Маккейна, который резко критиковал президента Дональда Трампа, либо, напротив, кандидата, поддерживающего американского лидера.

Пресс-служба губернатора штата уже заявила, что не объявит имя нового сенатора как минимум до похорон Маккейна, которые пройдут 2 сентября.

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга. До похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе.

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