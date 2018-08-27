В Киеве предложили назвать улицу в честь Маккейна

Одну из улиц в Киеве предлагают переименовать в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Такая петиция зарегистрирована в понедельник, 27 августа, на сайте горадминистрации украинской столицы.

По словам автора документа, Маккейн был великим человеком и неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена.

«Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города! Предлагаю переименовать улицу, на который я живу, Жмеринскую, или назвать новую киевскую улицу», — пишет он.

Для того чтобы обращение рассмотрели власти, его должны подписать как минимум 10 тыс. человек. По состоянию на 15:55 мск ее поддержал 21 интернет-пользователь.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

В США политика вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, находился во вьетнамском плену.

Также сенатор запомнится своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа. Многие СМИ отмечают, что политики практически открыто враждовали.