Рябков исключил изменение риторики США в адрес РФ после смерти Маккейна

Риторика американских властей в отношении России не изменится со смертью сенатора Джона Маккейна, волна ненависти в адрес страны не пойдет на убыль. Такую точку зрения высказал замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат не стал отвечать на вопрос, согласен ли он с тем, что американский сенатор был врагом России. Он отметил, что в этом руководствуется максимой древних: «Об умерших либо хорошо, либо ничего».

Дело не в Маккейне, а в том, что подобных антироссийских взглядов придерживаются многие американские политики, указал замглавы МИД России.

«С уходом Маккейна, я думаю, волна ненависти, обрушенной этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет», — резюмировал Рябков.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Последний год политик боролся с агрессивной формой рака мозга. В США его вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, он находился во вьетнамском плену.

Сенатор запомнится своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа. Многие СМИ отмечают, что политики практически открыто враждовали.