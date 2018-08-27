Прямой эфир

Рябков исключил изменение риторики США в адрес РФ после смерти Маккейна

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риторика американских властей в отношении России не изменится со смертью сенатора Джона Маккейна, волна ненависти в адрес страны не пойдет на убыль. Такую точку зрения высказал замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат не стал отвечать на вопрос, согласен ли он с тем, что американский сенатор был врагом России. Он отметил, что в этом руководствуется максимой древних: «Об умерших либо хорошо, либо ничего».

Дело не в Маккейне, а в том, что подобных антироссийских взглядов придерживаются многие американские политики, указал замглавы МИД России.

«С уходом Маккейна, я думаю, волна ненависти, обрушенной этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет», — резюмировал Рябков.

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Последний год политик боролся с агрессивной формой рака мозга. В США его вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, он находился во вьетнамском плену.

Сенатор запомнится своей жесткой позицией в отношении России и резкой критикой в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа. Многие СМИ отмечают, что политики практически открыто враждовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вдова Маккейна претендует на его место в сенате США
В Киеве предложили назвать улицу в честь Маккейна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017