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Google Maps поторопился назвать одно из зданий сената в честь Маккейна

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Фото: TASS/Zuma/Doug James
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Картографический сервис Google Maps поторопился переименовать одно из офисных зданий сената США в Вашингтоне в честь умершего сенатора Джона Маккейна до официального распоряжения.

Речь идет о здании Russell Senate Office Building в честь бывшего губернатора штата Джорджия и сенатора Ричарда Рассела. Некоторое время именно оно на картах сервиса называлось в честь Маккейна, пишет газета The Washington Times.

Пресс-служба Google напомнила, что именно в этом здании находился рабочий кабинет умершего сенатора, и заявила, что преждевременное переименование здания произошло из-за слишком усердных фанатов Маккейна. Предложение о переименовании здания, как сообщает «Газета.ру», действительно существует и сейчас находится на обсуждении.

26 августа бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна.

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