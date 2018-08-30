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Похороны Маккейна посетит его 106-летняя мать

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Похороны скончавшегося от рака мозга американского сенатора Джона Маккейна посетит его мать. 106-летняя Роберта Маккейн прибудет на ритуальную церемонию 2 сентября в Вашингтоне.

В настоящее время она живет в столице США, после церемонии прощания она направится на похороны сына в Аннаполис, расположенный недалеко от Вашингтона, сообщил 30 августа портал Today.com.

Поминальную службу в штате Аризона 29 сентября Роберта Маккейн не посетила, уточнила «Газета.ру».

Джон Маккейн скончался 25 августа, семья политика попросила американского президента Дональда Трампа не посещать похороны.

Сенатор заранее спланировал собственные похороны и составил список людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу.

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