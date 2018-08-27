Маккейн в прощальном обращении раскритиковал политику Трампа

В прощальном обращении к американским гражданам сенатор США Джон Маккейн раскритиковал президента страны Дональда Трампа, при этом он не назвал его имени, но упомянул стену на границе, которая ассоциируется с политикой, проводимой главой Белого дома.

По словам сенатора, величие страны ослабляется, когда США пытаются спрятаться за стенами, вместо того чтобы обрушить их. Он также отметил, что многие путают патриотизм с фракционной враждой, и заявил, что она сеет ненависть и насилие по всему миру, сообщает телеканал NBC.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Похороны политика пройдут 2 сентября в городе Аннаполисе (штат Мэриленд). Вскоре после кончины Маккейна Трамп опубликовал в Twitter сообщение с соболезнованиями в адрес семьи сенатора. Официального заявления от Белого дома не последовало.

При жизни Маккейн неоднократно жестко критиковал Дональда Трампа, что породило буквально вражду между политиками. 26 августа стало известно, что семья Маккейна попросила американского президента не посещать его похороны.