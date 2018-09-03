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Порошенко задумал изгнать Черноморский флот РФ из Крыма

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Фото: Global Look Press/Barbara Loschan
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Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник, 3 сентября.

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«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды», — приводит ее слова «РИА Новости».

Луценко пояснила, что полуостров якобы является «украинским».

Речь идет о соглашении 2010 года, которое продлевает пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. За это Киев получил скидку на российский газ в размере $100 за 1 тыc. куб. м.

В 2014 году Крым стал российским регионом по итогам референдума. За присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Украина не признает итогов референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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