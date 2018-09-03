Тимошенко призвала уволить кабмин за повышение цен на газ

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку кабинет министров, если они решат повысить цены на газ. Такое заявление она сделала на заседании согласительного совета парламента.

«Как только будет, не дай бог, принято постановление правительства о повышении тарифов… я предлагаю внести всем вместе проект постановления об отправке в отставку правительства», — приводит ее слова «РИА Новости».

Международный валютный фонд оказывает финансовую помощь Украине с 2015 года. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд.

Взамен на транши страны Европы требуют от страны проведения реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения от 30 до 60%.