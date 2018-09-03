Прямой эфир

Тимошенко призвала уволить кабмин за повышение цен на газ

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку кабинет министров, если они решат повысить цены на газ. Такое заявление она сделала на заседании согласительного совета парламента.

Хозяйка бедной горы: на Украине нищает население
С чем связаны цифры падения уровня доходов в стране

«Как только будет, не дай бог, принято постановление правительства о повышении тарифов… я предлагаю внести всем вместе проект постановления об отправке в отставку правительства», — приводит ее слова «РИА Новости»

Международный валютный фонд оказывает финансовую помощь Украине с 2015 года. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд. 

Взамен на транши страны Европы требуют от страны проведения реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения от 30 до 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко пообещал не вводить военное положение в Донбассе
«Украинский бургер» за год подорожал на 42%

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017